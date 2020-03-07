تنفيذ مشروعات خدمية ببعض قرى الفرافرة ضمن مباردة «حياه كريمة»

أعلن يوسف محمد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الفرافرة بالوادي الجديد، عن تنفيذ مشروعات خدمية بقريتين بالمركز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم اعتماد 220 ألف جنيه لقرية عبد المجيد الجغيل لتنفيذ مشروعات خدمية وتشكيل لجنة من رئاسة المركز لتنفيذ مشروع لتدوير المخلفات والقمامة بالقرية، من خلال بروتوكول تعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، بعد توجيه الإعتمادات المالية لشراء جرار ومقطورة لأعمال النظافة ورفع ونقل المخلفات.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمدينة الفرافرة بالوادي الجديد، في بيان اليوم السبت، سيتم تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بقرية عائشة عبد الرحمن، بالنسبة لمشروعات البنية التحتية يضم محطة معالجة ومحطة رفع وخطوط انحدار وطرد علاوة على تنفيذ خطوط مياه شرب بمنطقة تقسيم الشباب رقم 1 بقرية عائشة عبد الرحمن، وتوصيل التيار الكهربي للمنطقة، وإنشاء وحدة صحية وحدة اجتماعية وترميم مبنى الدفاع المدني والإطفاء وتوفير سيارة إطفاء.

وأشارا إلى أنه جاري الإعداد لتنفيذ مشروعات خدمية خلال الفترة المقبلة، بقرى النهضة بالمركز ضمن مبادرة "حياة كريمة".