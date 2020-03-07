مخاوف أسترالية عقب قيام طبيب مصاب بكورونا بعلاج عشرات المرضى

تتواصل السلطات الصحية في أستراليا مع 70 مريضا تلقوا العلاج على أيدي طبيب من مدينة ملبورن تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا الجديد بعد أسبوع من عودته من الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الصحة بولاية فكتوريا جيني ميكاكوس إنني مصابة بالهلع لأن الطبيب الاسترالي، وهو الحالة رقم 11 في الولاية من المصابين بفيروس كورونا الجديد، عاد إلى العمل وعالج المرضى على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض الفيروس.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت عن ميكاكوس قولها إنه تم إغلاق العيادة والاتصال بالمرضى عن طريق الرسائل النصية أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، حيث تم عزل مريضين تم علاجهما وطلب من جميع المرضى الذين عالجهم الطبيب وجميع موظفي العيادة عزل أنفسهم لمدة 14 يوما، كما طلب من المرضى الآخرين في العيادة مراقبة الأعراض.