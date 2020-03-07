السعودية تحدد عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه ومحاصرته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة ما يأتي:

أولا: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من كل من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ

الجوية في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك فهد الدولي بالدمام.

وأوضح أن المرور سيكون "عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ سيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء اليوم السبت .

ثانيا: قررت المملكة أنه "على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا- وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية - أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ (14) يوماً السابقة لدخوله المملكة".

وأوضحت أنه "على الناقل الجوي التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة".

ثالثا: ستقوم سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقد "استثنى المصدر المسؤول في وزارة الداخلية من الإجراءات السابقة؛ الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناءً على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة".