حزب ألماني يطالب بإجراء مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الهجرة

أعلن الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا (الحزب الليبرالي) أنه يتبنى عقد اتفاق جديد بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

جاء ذلك في رسالة مشتركة أرسلها كل من رئيس الحزب كريستيان ليندنر ووزير الاندماج في ولاية شمال الراين ويستفاليا يوآخيم شتامب إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه اليوم السبت.

ويطالب الاثنان فى رسالتهما بتكليف ممثل خاص للاتحاد الأوروبي "بإجراء مفاوضات فورية مع تركيا بشأن استمرار اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد وتركيا".

وجاء في الرسالة أنه ينبغي تسوية الأعباء الإضافية الملقاة على تركيا، كما يتعين على تركيا القيام ثانية بالتزاماتها واتخاذ إجراءات لمنع اقتحام الحدود بصورة غير مشروعة.

وذكرت الرسالة أن اتفاقية مستقبلية ينبغي أن لا تسمح بإعادة الأشخاص الذين عبروا الطريق البحري بصورة غير مشروعة حتى وصلوا إلى اليونان ولكن يعاد الأشخاص الذين عبروا الحدود بصورة غير مشروعة.

في الوقت ذاته أظهر كل من ليندنر وشتامب تأييدهما صراحة لاستقبال الأطفال من معسكرات اللاجئين المكتظة، حيث قالا: "نقترح كخطوة أولى إجلاء الأطفال القصر تحت سن الرابعة عشرة الذين لا يرافقون أسرهم إلى ألمانيا ودول أخرى أعضاء بالاتحاد، وبعد ذلك يتقدم هؤلاء الأطفال بطلبات لجوء إلى البلد التي استقبلتهم، ولاتجري عمليات أجلاء أخرى وفقا لما نراه إلا بعد تطوير الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل عدم إعطاء إشارات خاطئة لأشخاص خارج الاتحاد الأوروبي".

وانتقد لندنر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا إنه من غير الممكن أن يمارس أردوغان ضغوطا سياسية باستخدام البشر. "فلابد أن نقاوم هذا، كما أننا بحاجة إلى حماية أفضل لحدود الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه ينبغي أن نتحدث مع تركيا حول اتفاقية مجددة للاجئين".