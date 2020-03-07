استطلاع للرأى العام في فيينا يكشف عن رفض النمساويين قبول اللاجئين من الحدود اليونانية

أظهر استطلاع للرأى أعلن، اليوم السبت، في فيينا عن رفض غالبية النمساويين قبول اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود اليونانية التركية.

وقال الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بروفايل" لأبحاث الرأى العام ونشر اليوم، أن الموالين لحزبي الخضر ونيوس هم فقط من يؤيدون قبول اللاجئين الجدد بينما يرفض هذا الامر حزب الشعب - وهو حزب الأكثرية والذي يقود الائتلاف الحكومي.

وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قد حذر مؤخرًا أيضًا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبول المهاجرين العالقين فى اليونان، بينما ناشدت باميلا راندي فاغنر رئيسة الحزب الاشتراكي ثاني أكبر الأحزاب في النمسا مؤقتًا بقبول الأطفال من اللاجئين.

يشار إلى أن الرئيس الفيدرالي ألكساندر فان دير بيلن كان قد دعا الحكومة إلى قبول استثنائي لكل من النساء والأطفال المتواجدين على الحدود اليونانية التركية وذلك كمساهمة فى حل أزمة اللاجئين.