المبعوث الأممي لليمن يدعو إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم السبت إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد التي تشهد تصعيدا عسكريا كبيرا.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان مقتضب: "يزور جريفيث اليوم مأرب(شرق اليمن) ليكرر دعوته للتهدئة واستئناف العملية السياسية".

وأضاف أن المبعوث الأممي سيقابل السلطات المحلية، وقادة القبائل ومجموعة من النساء والشباب وناشطي المجتمع المدني في مأرب، بالإضافة لبعض النازحين اليمنيين.

وفي وقت سابق اليوم وصل المبعوث الأممي إلى مدينة مأرب التي يتواجد فيها نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح ومسؤولين حكوميين آخرين.

يأتي وصول المبعوث الأممي إلى هذه المدينة التي تعد المعقل الرئيسي للجيش اليمني، بعد حوالي أسبوع من سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، إثر تصعيد عسكري في المحافظة أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين.