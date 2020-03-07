محافظ كفرالشيخ يتفقد عددا من المنشآت الخدمية والمرافق

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عددا من المنشآت الخدمية والمرافق بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وتفقد المحافظ، الموقف الجديد وشارع علي عبدالشكور، فضلا عن تفقده مقر الحملة الميكانيكية بحي غرب مدينة كفرالشيخ، مكلفا برفع كفاءة النظافة وتقسيم الحملة إلى "قسم خاص بمغسلة للسيارات، وقسم لصيانة السيارات المعطلة، وقسم لتكهين السيارات "، بالإضافة إلى أعمال تمهيد رصف طريق صبري القاضي بغرب مدينة كفرالشيخ، فضلا عن متابعة أعمال الرصف يوميا، باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة بمحافظة كفرالشيخ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، عمارات تحيا مصر لإسكان الشباب بحي شرق مدينة كفرالشيخ، مؤكدا متابعة كافة الأعمال الإنشائية المتعلقة بالعمارات من تشطيبات ومرافق، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، لتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.