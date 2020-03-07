كوريا الجنوبية: عزل برج سكني بعد تفشي فيروس كورونا بين سكانه

صرح مسئولون بمدينة "دايجو" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، بأنه تم وضع مبنى سكني تحت العزل الجماعي بعد الإبلاغ عن إصابة ثلث سكانه بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت سلطات الصحة بالمدينة أنه تم تأكيد إصابة 46 ساكنا من مجمل عدد سكان البرج البالغ 141 شخصا.. ما دفع المدينة إلى فرض العزل الجماعي على المبنى، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأضافت السلطات، أن 94 شخصا من المقيمين بالبرج ينتمون لطائفة شينشونجي الدينية، المسؤولة بشكل كبير عن تفشي الفيروس داخل البلاد، حيث تتمركز 60% من الإصابات بالفيروس داخل كوريا بين أتباع هذه الطائفة.

وقد أبلغت كوريا الجنوبية حتى الآن عن 6767 إصابة بالفيروس، مع الإبلاغ عن أكثر من 5000 إصابة في دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي المحيط بها، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويعد العزل الجماعي طريقة لاحتواء الفيروس عن طريق وضع المرضى والعاملين في المجال الطبي تحت الحجر الصحي الجماعي.

وقد أفادت السلطات الحكومية بالمدينة بأنها أرسلت رسائل نصية للمقيمين في البرج لتخبرهم بحظر دخول وخروج جميع السكان وعمال التوصيل بشكل كامل.