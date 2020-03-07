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أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" راعي الصناعة الرقمية، اليوم السبت، عن قرارها بتأجيل الدورة السابعة من مؤتمرها السنوي "وطن رقمي 7".

يأتي ذلك، في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة العارضين والزوار والمتحدثين وكافة المشاركين في الحدث.

وكان من المقرر إقامة المؤتمر السنوي "وطن رقمي" في الفترة من 22 وحتى 24 مارس الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن تأجيل المؤتمر جاء نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وعدم قدرة بعض المشاركين الرئيسين والمتحدثين على السفر، بسبب القيود المفروضة في بلدانهم، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن الموعد الجديد لإنعقاد الحدث.