وزير الاتصالات: إنشاء منصة رقمية للتسويق الإلكتروني لمنتجات رائدات الأعمال وأصحاب الحرف

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم العمل حاليا على إنشاء وتهيئة منصة إلكترونية للنماذج الناجحة من السيدات والفتيات من رائدات الأعمال من أجل تيسير الحصول على البرامج التدريبية والتعليمية التي يتم تنفيذها باستخدام تطبيقات الإنترنت، والهواتف المحمولة ويعرض من خلالها عدد من القصص المصورة حول إنتاج الحرف اليدوية والتراثية الخاصة برائدات الأعمال.

وشهد طلعت -صباح اليوم- فعاليات افتتاح الدورة الخامسة للاحتفالية السنوية لرائدات الأعمال "هي تستطيع She Can 2020"، وذلك بمشاركة نحو 7000 من الشخصيات العامة والملهمة، ورائدات الأعمال صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوزير -في كلمته- أن المرأة المصرية هى العمود الفقري للمجتمع المصري، وأنها استطاعت عبر التاريخ تقديم أمثلة وضاءة لإرادة وقدرة المرأة المصرية على تحقيق النجاح، معربا عن تقديره لسيدات مصر، ومهنئا الفتيات والسيدات الحاضرات بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للمرأة.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب وريادة الأعمال، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكتمل تحقيقه دون تمكين المرأة المصرية، مشيرا إلى المبادرات التي يتم تنفيذها لتمكين المرأة من تحقيق دخل أعلى ومشاركة أكبر في الناتج القومي وفي المجتمع وفي إثراء حياة الأسرة المصرية.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بإنشاء مراكز للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ومجمعات للإبداع التكنولوجي في جامعات إقليمية، والتي يتم من خلالها إتاحة البرامج التدريبية للعديد من الفتيات والسيدات على كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يمكنها من تطويع هذه التكنولوجيات في مجال عملهن، أو أن تمتهن إحدى تخصصات هذه المجالات.

وتتعاون الوزارة مع العديد من الشركاء من كافة جهات الدولة المعنية بقضايا التنمية لتحقيق التكامل في مجال تمكين المرأة، والذي يؤدي في النهاية إلى نموذج من سلاسل القيمة التي تساعد على نقل وتبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية وتسرع من عملية النمو الاقتصادي.