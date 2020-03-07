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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض الفتاك إلى 6767 شخصا.