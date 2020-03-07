 كوريا الجنوبية.. ارتفاع إجمالي الاصابات بفيروس كورونا إلى 6767 حالة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية.. ارتفاع إجمالي الاصابات بفيروس كورونا إلى 6767 حالة

د ب أ
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 5:44 ص | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 5:44 ص

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض الفتاك إلى 6767 شخصا.


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