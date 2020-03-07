«التعليم»: بدء تدريب طلاب أولى ثانوي على استخدام التابلت

بدأت وزارة التربية والتعليم في تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على استخدام التابلت، وذلك في إطار الاستعداد للاختبار التدريبي المقرر عقده في 22 مارس الجاري.

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن امتحان مارس التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوى سيعقد منتصف اليوم الدراسي بشكل عادي دون تعطيل للدراسة، وسيتم داخل الفصول الدراسية بالمدارس الثانوي.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف منه تدريب الطلاب على التعامل مع التابلت استعدادا لامتحانات نهاية العام، مؤكدا أن هذه الاختبارات دون درجات، مشددا على ضرورة انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختيارات التدريبية، وانتظام الجدول المدرسي قبل بدء الاختبارات يوميا، مع تفعيل جميع الإجراءات التنظيمية المتبعة في أداء الاختبارات الإلكترونية.

ونصح الطلاب بعدم التغيب عن الامتحان؛ لأن هذه الاختبارات ستكون تدريبا لامتحانات نهاية العام والتي سيكون عليها درجات، سواء في التدريب على شكل الأسئلة أو في كيفية التعامل مع التابلت.

وبدأت المديريات التعليمية في تسليم طلاب الصف الأول الثانوي شريحة الإنترنت بالتنسيق مع المصرية الاتصالات، ويتم تسليمها للطلاب مجانا، وقال حجازي إن المدارس الثانوي الحكومية مجهزة لتأدية الطلاب الامتحانات إلكترونيا، في حين سيستعين الطالب بشريحة الإنترنت لتأدية الامتحان في المدارس الخاصة غير المجهزة إلكترونيا.

ولفت خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إلى انتهاء تدريب طلاب الأول الثانوي على كيفية استخدام التابلت والدخول على بنك المعرفة المصري للاستفادة من إمكانياته في فهم أسلوب تحصيل وفهم وتحليل المعلومات المرتبطة بالمناهج المقررة، وكذلك كيفية الاتصال بمنصة الامتحانات الإلكترونية، مضيفا أنه تم تنظيم ورش عمل داخل مدارس الإدارات المختلفة التابعة للمحافظة حضرها آلاف الطلاب والطالبات للاستفادة من المهارات المختلفة التي استعرضها مجموعة من أكفأ المعلمين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالمواد المختلفة.