 فرار مريض يشتبه بإصابته بفيروس كورونا من المستشفى في الجزائر - بوابة الشروق
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فرار مريض يشتبه بإصابته بفيروس كورونا من المستشفى في الجزائر

(د ب أ)
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 9:25 م | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 9:25 م

أفاد تقرير إخباري بأن مريضا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد هرب من مستشفى بولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، حيث كان يخضع للحجر الصحي.

ونقل تلفزيون "نوميديا" الخاص عن رضا دغبوش، مدير مستشفى بوفاريك قوله، إن المشتبه به فر من المستشفى في حدود الساعة الرابعة صباحا عبر نافذة المصلحة التي كان يتواجد بها.

وأوضح دعبوش، أن الأمر يتعلق بشخص (41 عاما)، لم يتحمل وضعه في الحجر الصحي، مؤكدا أن التحاليل الطبية الخاصة به لم تصدر بعد.

كما أكد أن الجهات الأمنية تواصل البحث عن الشخص الهارب، داعيا إلى عدم تهويل الموضوع.

كانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، عن تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 19 حالة مؤكدة.

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