 ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 12 - بوابة الشروق
السبت 7 مارس 2020 11:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قطر إلى 12

الدوحة - د ب أ
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 11:12 ص | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 11:12 ص

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إن الحالة المصابة لأحد المواطنين القطريين ممن عادوا من إيران في الفترة الأخيرة، وخضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهو في حالة صحية مستقرة، مؤكدة أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك