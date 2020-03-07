افتتاح مقر لـ«مستقبل وطن» بالإسكندرية

افتتح النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اليوم السبت، مقرًا جديدًا للحزب بأمانة أول المنتزه، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض قيادات الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء الحزب والسياسيين وأبناء الدائرة.

وأشار النائب رزق راغب ضيف الله، خلال الافتتاح، إلى أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن من خلال مجموعة من المبادرات والفعاليات والأنشطة المجتمعية التي ينفذها الحزب لخدمة المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم وكذلك محو الأمية، وذلك في إطار سعي الحزب لخلق بيئة ملائمة لحياه كريمة طبقًا للمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد راغب ضيف الله ضرورة العمل على الارتقاء بالعمل الحزبي وكيان الحزب داخل محافظة الإسكندرية، وتأهيل الكوادر والتواجد في الشارع والسعي نحو فتح قنوات جديدة للتحاور مع المواطنين لبحث سبل تنمية المحافظة والنهوض بها، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والاهتمام بحل مشاكلهم.

وشهد الافتتاح المهندس محمد مجاهد أمين مساعد الحزب بالمحافظة والنائب سامح السايح أمين مساعد الحزب وعضو مجلس النواب والنائب عبد الفتاح محمد أمين العمال والفلاحين وعضو مجلس النواب والنائب أبوالعباس تركي، والمهندس محمد الخيال، أمين التنظيم بالمحافظة، والمهندس السيد حسن، أمين المهنيين، ومنال إسماعيل، أمينة المرأة، علاء جاد، أمين الشئون القانونية، والدكتورة كريستين ألبرت، عضو هيئة مكتبة الحزب بالمحافظة.