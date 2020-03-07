جامعة القاهرة: تدريس مقرر التفكير النقدي للدراسات العليا العام المقبل

أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، تدريس مقرر التفكير النقدي لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 2020-2021، في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، ونقلها من منظومة التفكير القديمة إلى منهج التفكير العلمي.

وأشار رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، إلى صدور ترجمة لمقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال باللغة الفرنسية، وإتاحتها لطلاب برامج الدارسة باللغة الفرنسية بالكليات المختلفة.

وأوضح الخشت أن مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال يمثلان أحد محاور تطوير طرق تفكير طلاب جامعة القاهرة وتنمية مهاراتهم العقلية في سياق منظومة جامعية ثقافية وفكرية واعية تهدف إلى تخريج طلاب لديهم القدرة على تشخيص المشكلات على أسس عقلانية، والبحث عن حلول عملية وعلمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن تدريس مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال العام الماضي لاقى قبولًا كبيرًا على جميع المستويات، مؤكدًا الذين درسوا التفكير النقدي من طلاب جامعة القاهرة أصبحت لديهم القدرة على تحليل الآراء المطروحة وأنواعها، والتحول إلى التفكير العقلي النقدي الذي تحاول الجامعة غرسه في طلابها.

يذكر أن جامعة القاهرة طرحت منذ عامين، مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، أفرادًا ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة باختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقًا لخطة التحول في منهجيات التفكير وإعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط للطلاب خلال فترة الدراسة، ويكون متطلبًا من متطلبات التخرج.

كما دربت الجامعة أعضاء هيئة التدريس على تدريس المقررين بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.