مصر تشارك في المائدة المستديرة لقادة الأعمال بشأن منتدى غاز شرق المتوسط بواشنطن

شارك طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات المائدة المستديرة لقادة الأعمال بشأن منتدى غاز شرق المتوسط، في إطار زيارته الحالية لواشنطن؛ لمناقشة التطورات الأخيرة للتعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، وإسهام منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تأسيسه كمنظمة دولية مقرها القاهرة، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط التجارية في مجال الغاز الطبيعي بين دول المنطقة واستغلال الثروات الطبيعية ومواد الغاز لصالح شعوب المنطقة، وفق بيان الوازرة اليوم السبت.

ونظمت هذه المائدة، الغرفة الأمريكية للتجارة، بمشاركة رفيعة المستوى، بحضور دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي، وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، وستليوس هيموناس السكرتير الدائم لوزارة الطاقة القبرصية، وأرماندو فاريتشيو السفير الإيطالي بالولايات المتحدة، وأسامة مبارز رئيس اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى، وكوش تشوكسي نائب رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة لشئون الشرق الأوسط، وبحضور مسئولي وقيادات الغرفة الأمريكية للتجارة بواشنطن.

وأشار الملا إلى أهمية الخطوة التي جرت بتوقيع دول المنتدى بالأحرف الأولى على الميثاق الخاص بإنشاء المنتدى؛ كمنظمة دولية، وهو ما يؤكد أن المنتدى يمضي بخطوات ثابتة على الطريق الصحيح، ليكون من المنظمات الدولية الفاعلة في مجال صناعة الطاقة، خاصة أن منطقة شرق المتوسط أصبحت محل أنظار العالم بعد الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي في دولها، وأن الدول بدأت فعليًا تحت مظلة هذا المنتدى في العمل على الاستفادة بما لديها من فرص متميزة لتحقيق المنافع المشتركة واستثمار موارد الغاز والبنى التحتية لصالح رخاء ورفاهية الشعوب، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل نموذجا ناجحا للاستفادة من الطاقة في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

كما ناقش المشاركون -خلال الاجتماع- دور اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التي تم إنشاءها كمنصة حوار دائم داخل المنتدى وكيفية التعاون من خلالها بين الكيانات التنفيذية والحكومية من جهة، والقطاع الخاص والشركات والمستثمرين من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المنتدى بشكل فعال.

• جلسة وزارية رفيعة المستوى

ثم شارك الملا في إطار فعاليات المائدة المستديرة لمنتدى غاز شرق المتوسط، في حلقة حوارية وزارية رفيعة المستوى ضمت وزيري الطاقة بالولايات المتحدة وإسرائيل، وأدارها فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة.

وأكد الملا، خلال الحلقة الحوارية، أن المنتدى يوجه اهتماما كبيرا لإعطاء القطاع الخاص والشركات فرص لتنمية أعمالها والتوسع في العمل في أسواق ودول جديدة على المستوى الإقليمي، كما أن هناك توافق على أهمية دورها في تطوير التكنولوجيات الجديدة لتطبيقها بالتعاون مع مراكز البحوث والتطوير والابتكار المتخصصة، خاصة وأن التكنولوجيا توفر فرصا لتخفيض تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي من المناطق البحرية العميقة، وتساعد على تذليل التحديات أمام الوصول لمزيد من الاكتشافات الغازية في المستقبل.

كما استعرض الملا العوامل التي مكنت مصر من إحداث تحول إيجابي في قطاع البترول والغاز، والتي أدت إلى تحولها من دولة مستوردة للغاز المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا ومصدرة له، مؤكدا أن مصر عملت في هذا الإطار على تذليل التحديات وتهيئة المناخ الاستثماري أمام الشركات العالمية من خلال إيجاد حلول لمشكلة تراكم مستحقات الشركاء الأجانب والالتزام بسدادها وكذلك مراجعة النماذج الاستثمارية لتحقيق التوازن وتعزيز الجاذبية الاستثمارية مما أسهم في الإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق اكتشافات ضخمة مثل حقل ظهر ووضعه على الإنتاج في وقت قياسى؛ ليمثل علامة فارقة في تاريخ صناعة الغاز عالميا بفعل ما تحقق فيه من قدرة على الإنجاز ومعدلات إنتاج غير مسبوقة، مشيرا كذلك إلى تجربة مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح.

وأضاف الملا أن القيادة السياسية الواعية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت نصب أعينها تذليل كل التحديات، وأخذت على عاتقها تنفيذ إصلاحات مهمة وسريعة، ووفرت كل السبل للنجاح وسرعة تنفيذ المشروعات؛ لتكون من أهم العوامل الداعمة للنجاح والنقلة النوعية التي شهدها قطاع البترول والغاز في مصر.

ومن جانبه، أكد وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، أن الولايات المتحدة تدعم منتدى غاز شرق المتوسط، وأنه تفخر بكونها مرشحة للانضمام إليه بصفة مراقب، متابعا أن المنتدى يحقق أمن الطاقة وتوفير الغاز الطبيعي بتكلفة مناسبة، فضلا عن دفع مسارات السلام والازدهار والتنمية بالمنطقة، لافتا إلى أهمية تطور تكنولوجيا صناعة البترول والغاز في العالم والتي استفادت منها الولايات المتحدة وكذلك دول المنتدى في الوصول لاكتشافات الغاز الحالية وإطلاق العنان لمصادرها الوفيرة من الطاقة.

وأشاد الوزير الأمريكي بما شهده قطاع الطاقة في مصر من ازدهار خلال سنوات قليلة بالتزامن مع ما يشهده الاقتصاد المصري ككل من تقدم ملموس بفضل الإصلاحات التنظيمية الناجحة والسياسات السليمة التي اتبعتها إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب الوزير الأمريكي عن تطلع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي مع مصر في مجال الطاقة في ضوء إطلاق أول حوار استراتيجي في مجال الطاقة العام الماضي، مؤكدا استعدادها لدعم صناعة الطاقة في مصر ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية وذلك بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء في مصر، ومن خلال المركزين الوطنيين لتكنولوجيا الطاقة والطاقة المتجددة بالولايات المتحدة.

ودعا الوزير -في ختام كلمته- الشركات الأمريكية الكبرى، إلى مواصلة استثمار الفرص الهائلة التي تحظى بها منطقة شرق المتوسط وتكثيف جهود التعاون والعمل عن قرب مع منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق الفائدة لجميع الأطراف ودعم جهود المنتدى كنموذج ناجح للتعاون والشراكة وتحقيق الازدهار، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية لها سجل ناجح في مصر وتواصل التوسع في أعمالها في قطاع البترول والغاز سواء شركة أباتشي أو إكسون موبيل وشيفرون، وكذلك شركة بكتل التي وقعت اتفاقا لمشروع ضخم للتكرير والبتروكيماويات مؤخرا.

• مباحثات مصرية أمريكية

كما عقد طارق الملا اجتماعا ثنائيا مع دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين في مجال البترول والغاز على المستوى الاستراتيجي بين الحكومتين، وكذلك استثمارات الشركات الأمريكية بمصر في مختلف مجالات البترول والغاز، كما تم استعراض آخر مستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المحوري في استغلال ثروات الغاز شرق المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، وتم الاتفاق على استكمال جلسات الحوار الاستراتيجي في مجال الطاقة بين الجانبين، والتي بدأت في القاهرة سبتمبر الماضي، بما يدعم زيادة التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز.