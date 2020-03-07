مبادرتان لمناهضة العنف الأسري وتأهيل الأطفال نفسيا بشمال سيناء

يستعد نشطاء جمعيتين أهليتين لإطلاق مبادرتين تستهدفان مناهضة العنف الأسري والتأهيل النفسي للأطفال من خلال الفن.

جاء ذلك بعد أن وقعت جمعية تنمية المجتمع بالجورة اتفاقيتين مع كل من جمعية حقوق المرأة السيناوية بالمساعيد ومؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء، وقام بالتوقيع نيابة عن جمعية الجورة الدكتور خالد زايد، مدير البرامج والمشروعات وسوسن حجاب عن جمعية حقوق المرأة السيناوية ومحمد سعيد تمساح عن مؤسسة الشجرة للتنمية والفن.

وأكدت آية شوقي، ممثل الشباب عن جمعية حقوق المرأة السيناوية، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق أسرة آمنة من خلال عقد مؤتمر علمي لمناهضة العنف الأسري، وتنفيذ دورة تدريبية لمركز الدعم والمساندة القانونية، وإنتاج عمل فني حول قضية العنف الأسري، وتنفيذ مؤتمر ختامي لأنشطة المبادرة.

من جانبه أكد سيد العدل، ممثل الشباب عن مؤسسة الشجرة للتنمية والفن أن المبادرة تسعى إلى تحقيق الدعم والتأهيل النفسي لأطفال سيناء بالفن من خلال تنفيذ 4 جلسات دعم وتأهيل نفسي وتنفيذ ورشة عمل على مهارات الرسم والمشغولات اليدوية وتنفيذ ورشة عمل على مهارات المسرح وتنفيذ ورشتين على مهارات استخدام الآلات الموسيقية وتنفيذ ملتقى لأطفال سيناء للإبداع.