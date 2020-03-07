 انخفاض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11% بسبب كورونا - بوابة الشروق
السبت 7 مارس 2020 9:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

انخفاض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11% بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 9:35 ص | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 9:35 ص


انخفض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020 ليصل إلى 99ر591 مليار دولار، وفقا لإحصاءات أظهرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الإدارة عن مثل هذه الارقام منذ نفشي فيروس كورونا المستجد في الصين في ديسمبر الماضي.

وانخفضت الصادرات بنسبة 2ر17 بالمئة والواردات بنسبة 4 بالمئة مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي، لتستقر عند 45ر292 مليار دولار و54ر299 دولار على الترتيب.

وأفاد بيان من إدارة الجمارك بأن الانخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشي فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك