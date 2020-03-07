انخفاض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11% بسبب كورونا

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انخفض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020 ليصل إلى 99ر591 مليار دولار، وفقا لإحصاءات أظهرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الإدارة عن مثل هذه الارقام منذ نفشي فيروس كورونا المستجد في الصين في ديسمبر الماضي.

وانخفضت الصادرات بنسبة 2ر17 بالمئة والواردات بنسبة 4 بالمئة مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي، لتستقر عند 45ر292 مليار دولار و54ر299 دولار على الترتيب.

وأفاد بيان من إدارة الجمارك بأن الانخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشي فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع".