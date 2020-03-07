إسبانيا: ضبط 89 شخصا يشتبه في تهريبهم مهاجرين ومخدرات

تمكنت الشرطة الاسبانية من ضبط 89 شخصا يشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية تهرب المهاجرين والمخدرات من شمال إفريقيا إلى إسبانيا.

وذكر الحرس المدني الاسباني - وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم السبت - أن شبكة التهريب استخدمت قوارب سريعة لتهريب الأشخاص والمخدرات عبر مضيق جبل طارق من مدينة "سبته" الواقعة شمالي إفريقيا، مشيرا إلى أن 39 آخرين يخضعون للتحقيق حاليا في هذه القضية.

وقالت وكالة إنفاذ القانون الوطني الاسبانية إن المحققين عثروا على 11 قاربا سريعا نقل 269 شخصا وأكثر من 10 آلاف كيلوجرام من الحشيش.

وبحسب الشرطة الاسبانية، فإن الشبكة الإجرامية استخدمت أنظمة رادار ومراقبين على الساحل حتى لا يكتشف أمرها، وكان يتم احتجاز المهاجرين من قبل مهربين في اسبانيا حتى تقوم أسرهم بدفع مبلغ 5 آلاف يورو.