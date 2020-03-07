الكشف على 4800 مواطن في قافلة طبية بكفر الزيات

شهدت قرية إبيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم السبت، قافلة طبية كبري، بمقر المدرسة الثانوية للبنات في مختلف التخصصات الطبية المختلفة،فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وضمت القافلة أقسام العظام والقلب والنساء والتوليد والعظام والجراحة والعلاج الطبيعي والأسنان والصدر ، إلى جانب اجراء التحاليل، وقيام مجموعة من الأطباء المتميزين بمديرية الصحة بالغربية بتوقيع الكشف الطبي على المترددين على القافلة من مواطني القرية وسط إقبال كبير من المواطنين على الكشف والعلاج، حيث تم توفير كميات كبيرة من الأدوية بالمجان.

وبلغ عدد المترددين على القافلة الطبية 4800 مواطن، وتم صرف أدوية وعلاج بقيمة 320 ألف جنيه، كما شهدت القافلة تنظيم عدة ندوات لتوعية المواطنين بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.