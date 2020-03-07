إيران: العقوبات الأمريكية تستهدف استنزاف مواردنا اللازمة لمكافحة كورونا

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد العقوبات "غير القانونية" على إيران؛ بهدف "استنزاف موارد طهران اللازمة لمكافحة كورونا المستجد".

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن ظريف قوله، في تغريدة على صفحته الرسمية في"تويتر"، اليوم السبت: "يعمل ترامب على تشديد العقوبات الأمريكية غير القانونية بشكل ضار بهدف استنزاف موارد إيران اللازمة في مكافحة كوفيد 19 بينما يموت مواطنونا بسبب ذلك".

وأضاف الوزير: "لم يعد بوسع العالم أن يكون صامتًا بعد الآن في الوقت الذي يتناغم فيه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي مع الإرهاب الطبي".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 145 حالة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5823 شخصاً.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم: "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5823 وعدد الوفيات إلى 145 وعدد المتعافين إلى 1669"، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأوضح جهانبور أنه تم "تسجيل 1576 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبلغ عدد الإصابات في العاصمة طهران حتى الآن 1539 إصابة فيما ارتفع إجمالي الإصابات في مدينة قُم إلى 668".