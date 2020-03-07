فرج عامر: مباراة الأهلي وصن داونز «تكسير عظام»

هنأ فرج عامر، رئيس نادي سموحة، نادي الزمالك لحسمه بطاقة الصعود لدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي.

ونشر عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قائلًا:" مبروك للكرة المصرية فوز الزمالك على الترجي، ووصوله إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا، ونتمنى أن تكتمل الفرحة بفوز الأهلي على صن داونز، عصر اليوم، في ربع نهائي إفريقيا، حقيقي مباراة تكسير عظام، لكن ثقتنا في الأهلي ووجود الكابتن محمود الخطيب كبيرة جدًا".

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة بهدف نظيف على يد الترجي، ولكنه حسم معركة الصعود لصالحه بمجموع اللقائين 3-2، بينما يلتقي الأهلى مع صن دوانز في مباراة الإياب بدور ربع النهائي، عصر اليوم السبت، حيث حسم الأهلي موقعة الذهاب لصالحه 2-0، وبات قريبًا من الصعود لنصف النهائي الإفريقي.