رواد جراحة القصبة الهوائية في العالم يجرون عمليات نادرة لـ14طفلا بطنطا

نجح فريق جراحي في المستشفى التعليمي بطنطا يقوده البروفيسور السويسري فيليب مونيه رائد جراحات القصبة الهوائية في أوروبا، والبروفيسور الإيطالي ميشيل توري، ولفيف من أساتذة جراحة الأطفال وجراحة القلب والصدر وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وقسم الأطفال والتخدير والعناية المركزة، في إجراء جراحات نادرة بالمجان بالقصبة الهوائية لـ14 طفلا تتراوح أعمارهم بين 50 يوما و11 سنة.

وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا -في تصريح صحفي اليوم السبت- أن هذه الجراحات تجرى لأول مرة في مصر، وتعد من الجراحات الكبرى المتقدمة والمعقدة، الأمر الذي يمثل تأكيداً على ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات علاجية متفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا في مختلف التخصصات الطبية.

بدوره، قال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن هذه الجراحات شملت تجميل انزلاقي للقصبة الهوائية لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تعاني من ضيق بالتنفس لوجود حلقات غضروفية كاملة، وهذه العملية يتم إجراؤها لأول مرة في مصر، كما تم زرع قولون لإصلاح ضيق طويل بالمرئ وهذه العملية تجرى أيضا لأول مرة في مصر، واستئصال كيس فوق الأحبال الصوتية يتسبب في اختناق لطفلة تبلغ من العمر 50 يوما بدون أنبوبة شق حنجري، وإجراء تصليح الحنجرة والبلعوم لطفل آخر، واستئصال ضيق القصبة الهوائية والحنجرة ووضع دعامة لعدة حالات، إلى جانب عمل منظار حنجري للقصبة الهوائية لعدة حالات أخري.

وأضاف أن هذه الجراحات تجرى على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الـ35 لطب طنطا والسابع دولياً بمشاركة أكثر من 14 خبيرا أجنبيا.

كما ترأس الخبيران السويسري والإيطالي ورشة عمل قسم جراحة الأطفال بالتعاون مع قسمي جراحة القلب والصدر والأنف والأذن والحنجرة ، والتي تناولت آليات إجراء جراحات مجرى التنفس للأطفال بهدف تكوين فريق عمل متخصص لخدمة مجموعة من الأطفال التي تعاني من مشاكل فى التنفس.