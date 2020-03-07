افتتح منذ قليل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات المهرجان الكشفي والارشادي الخامس لجوالي وجوالات الجامعة، والذى تنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، تحت شعار " كل نقطة بتفرق ..حافظ عليها بكره هتلاقيها"، وذلك بالمقر الجديد للجامعة، و بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، اسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

ووجه عزيز في بداية كلمته الشكر لكل الطلاب وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس المشاركين بالمهرجان، وما قدمه طلاب الجوالة خلال الافتتاح من حسن تنظيم والشكل المبهج، فهو صورة مشرفة لشباب الجامعة، لافتاً إن المهرجان ينظم للعام الخامس على التوالي، حيث تحرص الجامعة علي إقامته بشكل سنوي لدوره الهام في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات ووجهات النظر، من خلال التنافس الشريف بين الطلاب في العديد من الأنشطة، وصقلهم وتدريبهم وتنمية هواياتهم، بما يعود بالنفع عليهم خلقياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً، الي جانب تعميق وبث روح الانتماء للوطن.

واكد الدكتور صفا محمود ان ادارة الجامعة تحرص علي تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الطلابية، لتنظيم وإقامة المهرجانات والمسابقات واللقاءات في مختلف المجالات، نظراً لاهمية الانشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب، موضحاً أن المهرجان يهدف إلى نشر الحركة الكشفية، و تعزيز الحث القيادي والثقافي العلمي لدي الطلاب، الي جانب إكسابهم المزيد من المهارات، والخبرات، التي تؤهلهم ليكونوا مواطنين صالحين، ولديهم القدرة على مواجهة تحديات المجتمع الخارجي وفهم أنفسهم بشكل أكبر.

ومن جانبه اكد الدكتور مصطفي عبد الخالق على أهمية العمل الكشفى الذى يسهم فى خدمة المجتمع، من خلال البرامج والخطط الكشفية، داعياً الطلاب إلى استغلال سنوات الدراسة الجامعية للانضمام إلى فرق الجوالة حتى يستفيدوا منها في بناء شخصيتهم وزيادة نضجها قبل انتهاء المرحلة الجامعية ودخول الحياة العملية.

وأوضح إسماعيل الظهري مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أنه شارك بالمهرجان ٢٨٦ طالب وطالبة، من جوالى وجوالات ١٦ كلية إلى جانب المعهد الفنى للتمريض و٢٠ طالباً كسواعد للمهرجان، مُضيفًا أن المهرجان يضم منافسات متنوعة بين عشائر الكليات في ٧ مجالات، وهي المجال الكشفي والإرشادي، الثقافي، الفني والمعارض، الكرنفالات، الخدمة العامة، والقيم والاتجاهات والسلوكيات، بالإضافة الى المجال الديني ومسابقات الطهي الخلوي والسمر الكشفي.

وأضاف صبري محمود أن فعاليات افتتاح المهرجان بدأت بطابور عرض لـجوالي وجوالات كليات الجامعة المشاركين بالمهرجان، تبعه أداء السلام الجمهوري، وبعض العروض فنية وأغاني وطنية وعروض فنون شعبية، لافتاً أنه على هامش المهرجان سيتم غداً الأحد تنظيم الكرنفال والفلوكلور الشعبي، والذي سيبدأ من أمام الاستاد الرياضي مروراََ بمبنى المحافظة والمتحف القومي، وصولا إلى مقرا الجامعة القديم.