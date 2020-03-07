أمانة الاتفاقية الإطارية الأممية لتغير المناخ تتخلى عن عقد المؤتمرات حتى أبريل المقبل بسبب كورونا

أعلنت أمانة الاتفاقية الإطارية للامم المتحدة بشأن تغير المناخ من مقرها في مدينة بون الألمانية تخليها عن عقد أية مؤتمرات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بدءا من الآن وحتى نهاية أبريل المقبل، سواء في بون أو في أي مكان آخر في العالم.

أعلن ذلك مساء الجمعة رئيسة أمانة الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء غير المعتاد من شأنه أن يساعد على الحد من انتشار الفيروس.

يأتي ذلك أيضا على خلفية تقليص إمكانيات الدخول التي تسمح بها الدول حاليا – ومن بينها التضييق على المسافرين من ألمانيا كذلك.

وقالت إسبينوزا إن هناك بعض البدائل مثل إجراء المباحثات عبر الفيديو أو الهاتف، وبعض المباحثات ستؤجل.

وكانت أمانة الاتفاقية أعلنت من قبل أن فيروس كورونا تسبب في إرجاء مؤتمر عن المناخ للأمم المتحدة في أوغندا قبل انعقاده بقليل.

وكان حوالي 2000 شخص من المشاركين والصحفيين والمراقبين يتأهبون للسفر إلى كمبالا من أجل حضور المؤتمر المسمى أسبوع الطقس في أفريقيا في الفترة من 20 حتى 24 من نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء الإرجاء بناء على مرسوم من وزارة الصحة الأوغندية يقضي بأن المشاركين من البلدان التي ينتشر فيها الفيروس بقوة لابد أن يحتجزوا أولا في الحجر الصحي.

وسوف يقام المؤتمر في وقت لاحق.