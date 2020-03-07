محافظ شمال سيناء يكرم فرق التربية الخاصة الفائزة في المسابقات المدرسية

أكد محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ضرورة الاهتمام بالأنشطة والمسابقات المدرسية لإبراز المواهب فى جميع المدارس على مستوى المحافظة، وتحفيزهم على تمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية.

وأعرب المحافظ أثناء استقباله للفرق والطلاب الفائزين فى المسابقات على مستوى الجمهورية بحضور عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام، عن سعادته واعتزازه بالفائزين في مختلف المسابقات الذين رفعوا اسم المحافظة عاليا.

وكرم المحافظ الفرق والطلاب الفائزين بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، ومنهم (فريق كورال التربية الفكرية الحاصل على المركز الأول فى الغناء الجماعى على مستوى الجمهورية بالأوبرا، وفريق كورال مدرسة النور للمكفوفين الحاصل على المركز الأول فى الغناء الجماعى على مستوى الجمهورية بالأوبرا.

وضمت قائمة المكرمين: الطالب عمرو أحمد ثابت من مدرسة النور للمكفوفين والحاصل على المركز الثانى فى كتابة القصة على مستوى الجمهورية، وفريق تنس الطاولة "رجال وسيدات" التابع للجنة الرياضية بمديرية التربية والتعليم الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى دورى المصالح الحكومية، والطالبة روان أشرف صبحى من مدرسة عباس صالح الابتدائية بالعريش والفائزة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير فى الصحافة المدرسية.

وضمت أيضا: روان عادل عباس وهبة الله محمد فتحى من مدرسة أسماء بنت أبى بكر الثانوية للبنات بالعريش والفائزتان بالمركز الثانى مكرر على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير فى الصحافة المدرسية، والطالبة بسمة الله شعبان من مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثلانوية بنات بالعريش الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة فى فن الإلقاء والشعر، والطالب محمد عبد الرحمن بدوى من مدرسة أحمد صفوت الابتدائية بالعريش الفائز بالمركز الثالنى على مستوى الجمهورية فى ألعاب القوى "وثب طويل").