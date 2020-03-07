انهار فندق يُستخدم كمركز صحي لفيروس كورونا في الصين، مخلفا وراءه 70 شخصًا محاصرين تحت الأنقاض.

يقع المبنى المكون من 5 طوابق في مقاطعة فوجيان، وكان مخصصا لإيواء ومراقبة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، عندما انهار في حوالي الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي للصين، بحسب صحيفة "إندبيندنت"، البريطانية.

تم إنقاذ 34 شخصا على الأقل حتى الآن من تحت حطام فندق شينجيا اكسبرس في تشيوانتشو، وفقا للمسؤولين المحليين.

ويعتقد أن حوالي 150 من رجال الإطفاء يشاركون في عملية الإنقاذ، في الوقت الذي انتشرت فيه لقطات مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر عمال خدمات الطوارئ يتسلقون الأنقاض ويستخدمون مصابح قوية للبحث عن ناجين.

وروى شاهد عيان يعيش في المبنى المقابل، تفاصيل الحادث لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: "كنت أتناول العشاء وسمعت فجأة صوتًا مدويًا واعتقدت أنه انفجا ركضت إلى الشرفة لأرى مبنى الفندق بأكمله منهارا".

يُعد الفندق واحد من مبنىين، مخصصين للحجر الصحي لمرضى كورونا، في حي ليتشنغ بالمدينة، بعد افتتاحه كفندق في يونيو 2018، فيما يعد سبب الانهيار غير معروف حتى اللحظة.