انطلق مؤخرًا برنامج "أخويا الكبير" من تقديم مصطفى عاطف، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير cbc.

ويتناول البرنامج مفاهيم أخلاقية هامة للأطفال، تبني شخصياتهم على أسس سليمة، وتقودهم لمحبة دائمة لكل الأشياء من حولهم، لذا ركزت أولى حلقات البرنامج على مفهوم "الرحمة"، الذي يعد أساسًا للأخلاقيات والسلوكيات الصحيحة.

ومن الرحمة للتواضع لمساعدة الغير للنظافة ومواجهة التنمر، كان لكل حلقة موضوعها الخاص الذي يناقشه مصطفي عاطف مع الأطفال، على مدار 15 دقيقة، سواء بشرحه من خلال مفاهيم مبسطة، أو بعض التطبيقات العملية للاطلاع على نتائج السلوك القويم، فضلًا عن تطوير المفاهيم الخاصة لديهم بطريقة الأسئلة والأجوبة.

الجدير بالذكر أن برنامج "أخويا الكبير" يقدمه المنشد الشاب مصطفى عاطف، ويعرض عبر قناة cbc، في تمام الساعة الخامسة مساءً، يوم الخميس من كل أسبوع، على أن يعاد يوم الجمعة في العاشرة صباحًا، وكذلك في الثانية عشر من منتصف الليل.