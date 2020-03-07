«مبارك» فى مذكرات إسماعيل فهمى: زيارة السادات لـ«الكنيست الإسرائيلى» جعلت حكم مبارك مُكبلًا بالأغلال

بطل حرب أكتوبر ومعاون جيد للسادات.. وفترة حكمه «مهمة خطيرة»

بين «ما سطر التاريخ له» و«ما سطره عليه» انقسمت جموع الشعب المصرى فى أعقاب وفاة الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، بين مؤيدين لسياسات الرئيس الراحل، وداعمين لسنوات حكمه، وبين منددين بها، واصفين إياها بـ«عهد الـ30 عاما من الفساد والمرض والفقر»، إلا أن الظروف التى تسلم خلالها الرئيس الأسبق «مبارك» مقاليد الحكم، والتوقعات التى بُنيت عليه ظلت غائبة عن اهتمام الكثيرين.

فى كتاب «التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط» للراحل الدكتور إسماعيل فهمى، وزير خارجية مصر الأسبق فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ــ والصادر عن دار «الشروق» ــ نتعرف على وقائع الحرب ومفاوضات السلام مع إسرائيل التى شهدها «فهمى» مع الرئيس الراحل « السادات»، والدور الذى لعبه «مبارك» كنائب للرئيس آنذاك قبيل اعتزام «السادات» زيارة الكينست الإسرائيلى، ثم كرئيس لجمهورية مصر بعد ذلك، وتطلعات «فهمى» لفترة حكمه فى مهدها.

فى البداية أثنى «فهمى» على أداء الجيش المصرى فى حرب أكتوبر المجيدة، وعلى مستوى الاستعداد الفنى للجيش بجميع قطاعاته من مشاة ومدفعية ودفاع جوى وخلافه، وعلى الخطة الاستراتيجية التى وُضِعت بدقة، وعلى الجنود المصريين الذين حاربوا باستماتة؛ حتى لا يذوقوا مرارة الفشل مجددا بعد نكسة 67، وأشاد بالإعداد لعملية «عبور القناة» التى برغم أنها ضمت عناصر متنوعة من الحكومة والقوات المسلحة، إلا أنه لم يحدث أى تسريب للمعلومات، والتى يراها «فهمى» «الانتصار الحقيقى» فى حرب أكتوبر.

وتابع «فهمى» أن أداء القوات المسلحة فى الحرب كان عظيما إلى الحد الذى أربك موشى ديان نفسه، حتى إن الحكومة المصرية لم تضطر للكذب وقتها على الشعب المصرى بشأن مجرى الأحداث الحقيقية، بينما اضطرت الحكومة الإسرائيلية للكذب، وأضاف أن جنديا إسرائيليا قال عقب الحرب: «لقد علمنا المصريين كيف يحاربون، بينما علمهم مذيعى الراديو لدينا كيف يكذبون».

وكشف «فهمى» عبر صفحات الكتاب عن أسباب رفضه القاطع لزيارة الرئيس الراحل «السادات» لمقر الكنيست الإسرائيلى، والتى قدم بسببها استقالته من حكومته فى نوفمبر عام 1977؛ حيث قال إنها قامت على ثلاثة محاور: الأمن القومى المصرى، وعلاقة مصر بالدول العربية، وزعامة مصر للعالم العربى، ورأى أنه لن يتأتى أى خير من ذهاب «السادات» للقدس، بل سيسفر ذلك عن نتائج عكسية حتى وإن قدم فى مسعاه تنازلات عظيمة؛ وقال «فهمى» إن رحلة القدس «لم تكن محاولة للسلام فى الشرق الأوسط بل كانت تحركا غير رشيد فى لعبة طويلة ومُعقدة للسلام».

وأردف أنه اتصل بمحمد حسنى مبارك، نائب الرئيس آنذاك، طالبا منه إبلاغ «السادات» اعتذاره عن عدم مرافقته فى رحلته إلى دمشق؛ بسبب «تعب مفاجئ» قد ألم به، فأرسل «السادات» الرد على لسان «مبارك» قائلا أنه «يتفهم جيدا مشاكل معدته»، ولكنه يطلب منه الإسراع فى تحضير خطاب ملائم له للكنيست، وأوضح «فهمى» أن السبب الحقيقى لاعتذاره كان أنه يعلم أن «السادات» ذاهب إلى دمشق لاستشارة حافظ الأسد، الرئيس السورى بشأن سفره إلى إسرائيل.

وِأشاد «فهمى» بدور «مبارك» كنائب للرئيس، حيث قال إن «مبارك» اتصل به تليفونيا بعد سفر «السادات» من دمشق إلى الإسماعيلية، ليسأله عن نوع المواصلات الذى يريده حتى يلحق بالرئيس فى الاسماعيلية، وقال إنه كان عونا فى أن تكون الظروف سهلة ومريحة؛ حتى إنه عرض عليه استعمال هيليكوبتر من مطار قريب جدا من منزله، ولكنه رفض وأخبره أنه سيرسل ظرفا مختوما طلب منه تسليمه لـ «السادات» شخصيا، وهو ما فعله «مبارك»، وعندما فتح «السادات» المظروف وجد استقالة «فهمى».

وتابع «فهمى» الحديث عبر مذكراته قائلا إنه فى اليوم التالى دعا «مبارك» محمد رياض وزير الدولة للشئون الخارجية، وأخبره أنه اُختير ليكون وزيرا للخارجية مؤقتا، غير أنه خلال 6 دقائق استقال «رياض» أيضا وذهب لمنزل «فهمى» ليخبره بقراره.

وقال «فهمى» أن الحكومة المصرية لم تملك حينها سوى «كارتين» للعب بهما فى لعبة السياسة الخارجية الخطرة، ألا وهما: الاعتراف بإسرائيل وإنهاء حالة الحرب، ولما كانت مصر ــ وسائر الدول العربية ــ أضعف عسكريا وتسليحيا من إسرائيل، فلم يكن متاحا أمامها سوى «عدم الاعتراف بإسرائيل»، وهو الأمر الذى قام به السادات ضمنيا من خلال زيارته للكنيست.

وبرغم أنه «فى الحرب كما فى الحب لكى ينتهى الأمر لابد من مقابلة مباشرة»، كما جاء فى المقولة الشهيرة، إلا أن «فهمى» لم ير الأمر من هذه الزاوية؛ ووصف «السادات» بأنه «صاحب خيال جامح» فى السياسة، وأضاف أنه كان يتوهم أشياء لم تحدث مطلقا على أرض الواقع؛ لأن كل بلد لها أجندتها الخاصة فى النهاية.

وعن دور «مبارك» بعد وصوله للسلطة فى أعقاب اغتيال «السادات»، رأى «فهمى» أن زيارة الكنيست كانت لاتزال تؤثر بالسلب على العهد الجديد لـ «مبارك»؛ حيث قال إن إسرائيل كانت ترى السلام المصرى الإسرائيلى قد خلق الظروف المناسبة لـ «تكسب باستمرار أرضا على حساب العرب»، فأعلن الكنيست القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل، وأصبحت إسرائيل لا تحترم حدود أية دولة عربية، ويشهد على ذلك الغارة الإسرائيلية على المفاعل الذرى العراقى الذى دمرته عام 1981، الأمر الذى أدى لإعلان الرئيس «مبارك» فى 3 أكتوبرعام 1982 أن إسرائيل مرة أخرى «تقرع طبول الحرب فى الشرق الأوسط وهذه السياسة ستؤدى فى النهاية إلى عواقب خطيرة لن تنجو منها».

ووصف «فهمى» مسألة تولى «مبارك» للحكم بـ«المهمة الخطيرة»؛ لإعطاء مصر حريتها فى العمل لفك الأغلال التى فرضتها عليها سياسات «السادات»، وأضاف أن الأولوية الجديدة لـ«مبارك» هى ترميم ما تبقى من النظام العربى، ومن استراتيجية المنطقة، والتحرك بحنكة تجنبا لقطع أمريكا المساعدات الحربية والاقتصادية انتقاما من الفوز الذى حققته مصر، وتابع: «إذا اعتقدت الولايات المتحدة أن سياسة مصر الجديدة لا تتجه ضد مصالحها، فلا شك أن إسرائيل ستعارض بشدة التقارب بين مصر وغيرها من الدول العربية، وستسعى جاهدة عن طريق اللوبى اليهودى فى الكونجرس إلى أن تخفض معونة الولايات لمصر».

وعقد «فهمى» الآمال على الرئيس الجديد «مبارك» فى ضرورة إنجاز تلك المهمة مهما صعبت؛ حتى لا يتضاءل تأثير مصر فى الشرق الأوسط، وتقتصر العلاقة بينها وبين العالم العربى على التجارة والسياحة بدون أن تشمل تعاون سياسى أو استراتيجى من أى نوع، حيث قال: «لا خيار لمبارك إلا أن يستمر فى إعادة بناء قوة مصر العسكرية وتقويتها؛ لأن تكافؤ ميزان القوة العسكرية بين إسرائيل والدول العربية خاصة مصر شرط أساسى لا غنى لسلام دائم وراسخ فى المنطقة»، وتابع: «ليس لمبارك خيار إلا اتباع هذا الطريق خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن بحلول سنة 2000 من المنتظر أن يكون تعداد الشعب المصرى قد وصل للرقم المخيف 70 مليون نسمة».

كما أكد أن نظام مبارك الوليد يجب أن يكون قادرا على مكافحة التطورات المنتظر وقوعها فى المنطقة، ويجب أن يكون مستعدا للتعامل مع التدخل الأجنبى والاضطرابات المحلية التى تؤثر فى دول الخليج وقادتها.

وسيحكم التاريخ إلى أى مدى استطاع الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، تحويل تلك الآمال المنشودة منه إلى حقائق.