 تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 50 حالة - بوابة الشروق
السبت 7 مارس 2020 10:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 50 حالة

أ ش أ
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 10:40 ص

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى 50 حالة، عقب تسجيل إصابتين إضافيتين بالفيروس اليوم السبت.

وقال الأمين الدائم بوزارة الصحة العامة في تايلاند - في مؤتمر صحفي أوردت قناة "سي إن إن" الأمريكية مقتطفات منه - إن الإصابتين الجديدتين لرجلين يبلغان من العمر 40 عاما وكانا قد سافرا مؤخرا إلى إيطاليا وبدأت أعراض الإصابة في الظهور عليهما أول أمس الخميس.

وذكرت "سي إن إن" أنه من بين الـ50 مصابا بالفيروس على مستوى البلاد، خرج بالفعل 41 شخصا من المستشفى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك