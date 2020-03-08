أياكس يعبر هيرنفين ويستعيد صدارة الدوري الهولندي

استعاد فريق أياكس أمستردام صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بالفوز على مضيفه هيرنفين 3 /1 اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.



وفي وقت سابق اليوم اعتلى فريق الكمار الصدارة مؤقتا عبر الفوز الساحق على ضيفه أدو دين هاج 4 /صفر.



وعلى ملعب ايب لنسترا، سجل دوشان تاديتش الهدفين الأول والثاني لأياكس في الدقيقتين 58 و60 ثم تكفل كوينسي بروميس بالهدف الثالث في الدقيقة 63 قبل أن يسجل ميتشيل فان بيرجن الهدف الوحيد لهيرنفين في الدقيقة 68.



الفوز رفع رصيد أياكس إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن الكمار صاحب المركز الثاني.



وعلى ملعب أفاس ، سجل تيون كووبميينيرز الهدفين الأول والثالث لألكمار في الدقيقتين 13 و84 وتكفل أوين وينديل وفيردي درويف بتسجيل الهدفين الأخرين في الدقيقتين 19 و89.



وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز امين على فينلو 3 /صفر وفيتيسه ارنهيم على تفينتي 1 /صفر.