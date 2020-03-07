استطلاع: 51% من الألمان يعارضون نقل لاجئين قُصَّر من اليونان إلى ألمانيا

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا معارضة أكثر من نصف مواطني البلاد أن تستقبل بلادهم لاجئين قُصّرَ بدون مرافق من مخيمات اللجوء في اليونان.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت، أن 51 في المئة من الألمان يعارضون هذا الأمر، بينما يؤيده 39 في المئة. ولم تحدد باقي النسبة موقفها من المسألة.

وتعتزم مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد، يلفا جوهانسون، إجراء مشاورات مع الحكومة اليونانية الأسبوع المقبل للبحث عن حلول خاصة باللاجئين القُصَّر بدون مرافق في الجزر اليونانية.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، فإن المباحثات ستتناول نقل هؤلاء القُصَّر إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد، وإيجاد حلول دائمة لمن سيبقى منهم في اليونان.

أجرى الاستطلاع معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 3 حتى 6 مارس الجاري، 5013 ألمانيا.