كلوب يبحث عن استفاقة جديدة بعد هزيمة واتفورد بثلاثية والخروج من الكأس على يد تشيلسي

يأمل ليفربول الإنجليزي في العودة إلى سكة الانتصارات حينما يستضيف فريق بورنموث اليوم في الجولة التاسعة والعشرين بالبريميرليج، وذلك بعد أن تعرض للهزيمة الأولى له ببطولة الدوري على يد واتفورد صفر/ 3 في المرحلة الماضية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز 17 برصيد 27 نقطة، نعم الفارق النقاط كبير بين الفريقين، ولكن أي شيء قد يحدث، خاصةً بعد خسارة الليفر الأولى بالبريميرليج على يد واتفورد في الجولة الماضية.

ويدخل الألماني يورجن كلوب المباراة وهو ينظر فقط لنقاط المباراة الثلاث حتى يستعيد الفريق ثقته بنفسه من جديد بعد تعرضه للهزيمة ثلاث مرات في آخر أربع مباريات.

وخرج فريق المدرب يورجن كلوب من بطولة كأس الاتحاد، بعد الهزيمة أمام تشيلسي صفر / 2 ، لكن المدير الفني الألماني يبدو مصرا على أن تلك النتائج لن تؤثر على تركيز فريقه في الفوز ببطولة الدوري، للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقال كلوب: "مضينا في طريقنا لفترة طويلة، لأننا دافعنا بشكل رائع".

وتابع: "لست قلقا مما يحدث، لا أحد يجب أن يشعر بالأسف تجاهنا، سنفوز بالمباريات مرة أخرى وهذا ما نريد فعله يوم السبت".

وأكد تروي ديني مهاجم فريق واتفورد، أن ناديه يجب عليه الاستفادة من الفوز على ليفربول لدعم ثقة الفريق في الوقت الذي يحاول فيه واتفورد الابتعاد عن شبح الهبوط.

ويحتل واتفورد المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، متساويا مع بورنموث صاحب المركز الثامن عشر، لكن الفوز على كريستال بالاس يوم السبت سيعزز فرصه في البقاء.

وقال ديني: "يجب أن نستمد الثقة من الفوز على فريق مثل ليفربول، هذا لن يعني شيئا إن لم نحقق الفوز في الأسبوع المقبل".

وبات محمد صلاح نجم ليفربول، على أعتاب تحقيق رقم قياسي جديد في البريميرليج، عندما يواجه بورنموث، حيث ذكرت صحيفة "ميرور"، إن بورنموث ضحية مفضلة لصلاح في البريميرليج، حيث سجل ضده 7 أهداف في 5 مباريات فقط، دون أن يفشل في زيارة الشباك خلال أي لقاء.

وإذا نجح صلاح في التسجيل اليوم، فإن سينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع كريس وود مهاجم بيرنلي.

ونجح وود في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مباريات ضد وست هام يونايتد، دون أن يفشل في زيارة الشباك خلال أي لقاء.

ويعد وود وصلاح، اللاعبين الوحيدين في تاريخ البريميرليج اللذين يتمتعان بسجل تهديفي بنسبة 100 % ضد نفس المنافس الذي لعبا ضده 5 مرات على الأقل.

وواجه ليفربول منافسه بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد 9 مرات، فاز الريدز في سبعة، وتعادل في لقاء، وخسر في آخر.

وأحرز ليفربول 25 هدفاً في مرمى بورنموث، بينما الأخير سجل سبعة أهداف في شباك الريدز، ويعتبر محمد صلاح نجم الليفر هو هداف لقاءات الفريقين برصيد سبعة أهداف.

ليفربول منذ مباراة الدوري الثاني من موسم 2016/2017، وهو يفوز فقط على بورنموث -5 مباريات- ولم تستقبل حتى شباك الريدز أي هدف في تلك المواجهات التي انتهت لصالح الليفر بفارق ثلاثة أهداف على أقل تقدير.

وفي مباريات أخرى اليوم، يستضيف أرسنال فريق ويستهام يونايتد، فيما يخرج نورويتش سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد، ويستضيف ساوثهامبتون فريق نيوكاسل، كما يلتقي توتنهام مع مضيفه بيرنلي.