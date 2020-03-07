وفاة نائبة إيرانية جراء إصابتها بفيروس كورونا

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، بوفاة النائبة في البرلمان الإيراني عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وفاطمة رهبر، 56 عاما، هي نائبة منتخبة للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة، وكانت نائبة عن طهران في الدورات البرلمانية الـ7 و8 و9، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قال إن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس كورونا من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 شخصا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق وقف كل النشاطات والفاعليات الرياضية، تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

كما فرضت السلطات الإيرانية، أمس الجمعة، قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران الواقعتين بشمال البلاد للحد من انتشار الفيروس.

وتوقع عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة كورونا، مسعود مرداني، إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان طهران بالفيروس خلال الأسبوعين القادمين، بسبب الزيارات المكثفة للمراكز الصحية.