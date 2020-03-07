الجزائر تدين بشدة تفجير محيط السفارة الأمريكية في تونس

أدانت الجزائر -اليوم السبت- بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة بالعاصمة التونسية .. معربة عن تضامنها المطلق مع تونس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم بأن الجزائر تدين بقوة التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف دورية أمنية في العاصمة التونسية وتعرب عن تضامنها المطلق واللامشروط مع تونس الشقيقة.

وأشار البيان إلى أن الجزائر عانت من ويلات الإرهاب..مؤكدا أنها تقف بثبات مع تونس شعبا وحكومة ضد المشروع الإرهابي وعرابيه الذين أرادوا من وراء هذا الاعتداء الجبان النيل من تونس ومؤسساتها العتيدة غداة استحقاق سياسي تاريخي للشعب التونسي الشقيق.

وأعربت الجزائر عن ثقتها في أن الشعب التونسي الشقيق سيتمكن بفضل حكمته وتبصره وبفضل صلابة مؤسساته السياسية والأمنية الانتصار على فلول الإرهاب والتخلص من هذه الآفة الدخيلة على الدين الإسلامي وقيمه.