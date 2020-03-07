رئيس «دايملر» يحذر من الانعزال الاقتصادي بسبب كورونا

حذر رئيس شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، أولا كلينيوس، من العودة إلى القومية الاقتصادية على خلفية وباء كورونا المستجد.

وقال كلينيوس في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" في عددها الصادر اليوم السبت: "مثل هذه الأحداث توضح مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية، ولكن عالم بدون تقسيم عالمي للعمل سيكون أقل نجاحا".

ويرى كلينيوس أنه سيكون من قبيل الخطأ أن تدير كل دولة الاقتصاد مستقبلا على نحو قومي، موضحا أن التشابك العالمي هو ما أدى إلى النمو الاقتصادي على مدار العقود الماضية، وقال: "يتعين علينا الدفاع عن ذلك، والبحث في الوقت نفسه عن مواطن الضعف، وأين يمكن تحقيق المزيد من الأمن لسلاسل التوريد".

وذكر كلينيوس أن شركته تستأنف الإنتاج حاليا في الصين، على نحو تدريجي عقب عطلة بداية العام الصيني التي تم تمديدها بسبب تفشي وباء كورونا، مضيفا في المقابل أن الأزمة ستخلف آثارا على الشركة، وقال: "لا يمكننا التنبؤ الآن بحجم التداعيات، لكن الواضح أن الضرر سيصيب الإنتاج والمبيعات".