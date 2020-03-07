سوء الأحوال الجوية يتسبب في إلغاء وتحويل رحلات جوية في الجزائر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة أنها اضطرت إلى إلغاء وتحويل العديد من الرحلات جراء سوء الأحوال الجوية التي عرفتها مدن عدة في البلاد يوم الجمعة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب في صفحتها على موقع فيسبوك إن عواصف هوجاء ضربت مطاري الجزائر العاصمة ووهران (غربي البلاد)، وقسنطينة (شرقها)، مما تسبب في إلغاء وتحويل العديد من الرحلات تطبيقا لمبدأ "سلامة الركاب".

وذكرت مصادر إعلامية أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عادت أدراجها اضطراريا بعد دقائق من إقلاعها إلى مطار قسنطينة بعدما كانت متجهة إلى مطار الجزائر العاصمة.