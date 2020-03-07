الصين تنفي تقارير عن إطلاق ليزر على طائرة أمريكية الشهر الماضي

ذكرت الصين أن تقارير وسائل الإعلام التي أكدت إطلاق ليزر على طائرة استطلاع أمريكية الشهر الماضي "لا تتسق مع الحقائق" وذلك طبقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الصينية.

وكان الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ قد قال في أواخر فبراير إن سفينة حربية صينية أطلقت ليزر على طائرة دورية تابعة للقوات البحرية الأمريكية في المجال الجوي فوق المياه الدولية غربي جوام، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في 17 فبراير إن طائرة دورية أمريكية من طراز "بي-8 إيه" تجاهلت التحذيرات، وقامت بتحركات عرضت الأفراد على الجانبين للخطر، في الوقت الذي كانت فيه سفن حربية صينية تقوم بتدريب بحري روتيني.

ونشر البيان على الموقع الرسمي للوزارة على "وي تشات" أمس الجمعة.

وأضافت الوزارة أن كل إجراءات الصين خلال هذه الواقعة كانت سليمة ومهنية وتتفق مع القانون الدولي. ولم تذكر تفاصيل أخرى.