القوى العاملة ببني سويف: حبس صاحب أي منشأة خاصة لم تلتزم بتعيين الـ5% من «المعاقين»

قال وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة بني سويف، محمد طلعت، إن أي منشأة خاصة لم تلتزم بتعيين نسبة الـ5% من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرض صاحبها للحبس.

وطالب وكيل الوزارة، المجتمع المدني بالإبلاغ عن أي منشأة خاصة تعمل دون التزامها بتعيين النسبة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون، رقم 10 لسنة 2018 "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف أن المشاكل التى توجهنا كقوي عاملة فى ظبط العمالة وحقوق العمل داخل المصانع هى استماره ٦ التى يوقع عليها العامل بالفصل وهى موجودة بالفعل ولا يمكن انكارها ولكن القانون الجديد الذى يتم مناقشتة فى مجلس النواب الآن لا يوجد فية بند استمارة ٦ التى تعطى لصاحب العمل فصل العامل فى اى وقت, وانما بعد الرجوع لمديرية القوى العاملة المسؤلة عن حماية وحقوق العمل .

جاء ذلك خلال حضوره ملتقى ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والذي عقده مجلس الشباب المصري للتنمية فرع محافظة بني سويف، برئاسة محمود عزت عرفة، بنادي الشرطة بكورنيش النيل في بني سويف، حيث افتتح من خلال الملتقى معرضًا للأعمال اليدوية لعدد من السيدات والفتيات في المحافظة.

حضر الملتقى الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام محافظة بني سويف، وسيد سعد، مدير شئون الإعاقة بالديوان العام، ونارمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتور المنتصر علي جبر، رئيس الاتحاد المحلي لعمال بني سويف، فضلًا عن محمد طلعت، وكيل وزارة القوى العاملة ببني سويف، وعدد من أعضاء مجلس الشباب المصري ببني سويف وشباب المحافظة.