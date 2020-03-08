نيس يهزم موناكو في الدوري الفرنسي

فاز نيس على ضيفه موناكو 2 / 1 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وتقدم موناكو عن طريق وسام بن يدر في الدقيقة 32، قبل أن يسجل الدنماركي كاسبر دولبيرج هدف التعادل لنيس في الدقيقة 59.



وعاد دولبيرج ليسجل الهدف الثاني لنيس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وشهدت المباراة تعرض ستيفان يوفيتيتش لاعب موناكو للبطاقة الحمراء في الدقيقة 86.



ورفع نيس رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد موناكوعند 40 نقطة في المركز السادس.



وفي مباراة أخرى فاز ستاد ريمس على ضيفه بريست 1/ صفر.



وسجل بلال توري هدف المباراة الوحيد لريمس في الدقيقة 37، كما شهد اللقاء تعرض جيسلان كونان لاعب ريمس للبطاقة الحمراء في الدقيقة 68.