مقتل 11 شخصا على الأقل في أمطار غزيرة في باكستان

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ذكر مسؤولون اليوم السبت أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بسبب أمطار غزيرة أحدثت أضرارا جسيمة في إقليم خيبر باختونخوا شمالي غربي باكستان.

وقال تيمور علي، المتحدث باسم الهيئة الإقليمية لمواجهة الكوارث، إن ثمانية أطفال من بين هؤلاء الذين توفوا في الإقليم.

وأصيب 22 شخصا آخرين، خلال الأمطار التي استمرت خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن الحاق أضرار بـ38 منزلا ومبنى بإحدى المدارس.

وتابع تيمور علي أن معظم الوفيات وقعت بعد انهيار أسقف من منازل مبنية بالطين في مناطق ريفية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع في مناطق شمالية وطلبت من السلطات اتخاذ إجراءات احترازية.

وكان أكثر من مئة شخص قد لقوا حتفهم في وقت سابق من يناير الماضي، في هطول للأمطار هي الأكثر غزارة في باكستان منذ قرن من الزمن.

وتكثر الفيضانات وتآكل الأرض والغيوم والجفاف والضباب الناجم عن نوعية الهواء الرديئة في باكستان خلال السنوات الأخيرة ويقول خبراء الطقس إن ذلك نتيجة للاحتباس الحراري الناجم عن قرب البلاد من الصين والهند وهما من الدول الصناعية بشكل كبير.