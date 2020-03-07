تظاهرات في ألمانيا للمطالبة بإيواء لاجئي الحدود اليونانية التركية

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في هامبورج شمالي ألمانيا اليوم السبت للمطالبة بإيواء لاجئين من منطقة الحدود اليونانية التركية.

وقال أحد المنظمين: "إذا أغلقت أوروبا الرسمية حدودها وصعدت العنف الرسمي ضد طالبي اللجوء، فعلى كل الناس المدافعين عن التضامن مع اللاجئين والحق في اللجوء، الخروج إلى الشوارع".

وأضاف أنه ينتظر من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وولاية هامبورج إيواء "الناس من العراء على الحدود اليونانية التركية" وإجلاء المخيمات في الجزر اليونانية، مشيرا إلى توافر أماكن في هامبورج وطالب باستغلال النُزُل الخاوية.

وحسب تصريحات الشرطة، فقد وصل ما يصل إلى 3900 شخص للمسيرة في الساحة المقابلة لمبنى بلدية هامبورج، فيما قدر المنظمون عددهم بخمسة آلاف شخص.

يذكر أنه منذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح حدود بلاده أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، اتجه آلاف الاشخاص صوب معبر كاستانيس الحدودي مع اليونان.

ولم تسمح السلطات اليونانية لأحد باجتياز المعبر، وتعاملت قوات الأمن اليونانية بقسوة مع عدة محاولات للعبور.