كوريا الجنوبية تحارب الغبار الناعم

مرر برلمان كوريا الجنوبية مشروع قانون، يضع الأساس القانوني لنظام موسمي للتعامل بشكل أفضل مع التلوث الناجم عن الغبار الناعم.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية "كيه.بي.إس وورلد" عن وزارة البيئة قولها، إنه تمت الموافقة على 13 بندا من مشروعات قوانين البيئة، من بين ذلك مشروع قانون خاص حول الحد من الغبار الناعم والتعامل معه، في جلسة موسعة للجمعية الوطنية (البرلمان) أمس الجمعة.

وسيتم إحالة مشروعات القوانين الآن للحكومة للموافقة عليها، بعدها ستدخل حيز التنفيذ في أعقاب الإعلان عنها مباشرة أو بعد 6 إلى 12 شهرا، اعتمادا على مشروع القانون.

وبموجب التشريع الجديد الخاص بالغبار الناعم، يمكن أن يطلب وزير البيئة من الهيئات المعنية تعديل تشغيل المنشآت التي ينبعث منها الغبار الناعم، مثل المصانع، خلال الأشهر من ديسمبر حتى مارس، عندما تحدث مستويات عالية من الغبار الناعم بشكل متكرر.

ويسمح القانون أيضا لحكام الاقاليم ورؤساء البلديات اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الغبار الناعم، في مناطقهم من خلال سن مراسيم، مثل قيود تفرض على استخدام المركبات.