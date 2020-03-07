غريب: حارس المنتخب الأول سيقودنا في أولمبياد طوكيو

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، ضم حارس مرمى المنتخب الوطني الأول في مباراتي توجو وكينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، إلى قائمة الفراعنة غي الأولمبياد.

وقال غريب، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "حارس مرمى المنتخب أمام توجو وكينيا سيكون حارس الفراعنة في الأولمبياد، لا يمكنني ضم الحارس الثاني للمنتخب الأول وترك رقم واحد".

وأضاف: "القرار النهائي في شهر 6، إذا استمر غياب كل حراس المنتخب الأولمبي عن عدم المشاركة في المباريات، فهذا سيبعدهم عن المنتخب في طوكيو".

وتابع: "وضعت 3 حراس مرمى كبار غير الصغار، وهم مصطفى شوبير وعمر رضوان ومحمد صبحي وتم إضافة محمود جاد لهم".