 إيطاليا.. إصابة أكثر من 1250 شخصا بكورونا في يوم واحد وارتفاع عدد الوفيات إلى 233 - بوابة الشروق
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إيطاليا.. إصابة أكثر من 1250 شخصا بكورونا في يوم واحد وارتفاع عدد الوفيات إلى 233

علم إيطاليا
علم إيطاليا
هدى أمين
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 7:57 م | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 7:58 م

أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» إلى 5883 شخصا، مسجلة اليوم السبت 1253 إصابة جديدة ومؤكدة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأضافت السلطات في البلاد أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 233، مقارنة بـ197 أعلن عن وفاتهم يوم الجمعة 6 مارس.

ومساء أمس الجمعة أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس داخل البلاد من 148 إلى 197 حالة، في غضون يوم واحد، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 4636 حالة بينها لدى مسؤولين كبار في إقليم لومبارديا الشمالي.

وتعد إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرًا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 3070 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 102 ألف إصابة.

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