هل اختبار PSA يعد دليلا قاطعا على الإصابة بسرطان البروستاتا؟

ظل اختبار دلالات الأورام (PSA) ولفترة طويلة أحد أهم العلامات الدالة على وجود سرطان البروستاتا حتى أنه أضيف إلى قائمة الاختبارات الدورية التى يجب أن يجريها الرجل بانتظار. لكن الأمر لم يتسقر لذلك الاختبار فتواترت توصيات بعدم الاعتماد عليه بصورة مؤكدة لأن فى تلك الأحوال يعرض الرجل العلاجات غير ضرورية وربما أضرت به.



ظل الأمر معلقا إلى أن بدأ الأمر يتضح حديث حين نشرت الدورية العلمية الأمريكية JAMA فى مارس الماضى نتائج دراسة موسعة أجريت فى بريطانيا وقد تمت فيها مقارنة ما آل إليه حال من أجرى لهم اختبار (PSA) وذات العدد من رجال لم يفحصوا بذلك الاختبار وكانت النتيجة النهائية متماثلة فى المجموعتين.



< ما هى العوامل التى ترفع نسبة PSA؟

ارتفاع نسبة PSA عن النسب العادية لا يعنى بالضرورة الإصابة بسرطان البروتساتا بل هو أيضا مرتفع فى حالات التهاب البروستاتا وتضخمها الحميد أو بعد ممارسة العلاقة الزوجية الحميمية خلال ٤٨ ساعة. قيادة دراجة خلال ٤٨ ساعة قبل إجراء التحليل أيضا يسجل ارتفاعا فى نسبة PSA.



< ماذا تعنى نسبة انخفاض PSA؟

استعمال أدوية لعلاج تضخم البروستاتا Proscar & Avcodart يمكنه أن يخفض نسبة PSA إلى النصف. أيضا عقار Propecia الذى يستخدم لعلاج الصلع يؤدى لنفس النتيجة.



< إذن ما هى النصيحة الطبية الخالصة التى يجب أن يوجهها العلم للرجل؟

هل يجب إجراء اختبار PSA لكل الرجال علما بأنه إذا جاءت النتيجة لتعلن عن ارتفاع فى نسبة PSA فالطبيعى أن يخضع الرجل لتحليل عينة من البروستاتا الأمر الذى يبدو مؤلما وله مضاعفاته؟

الواضح أنه حتى الآن ليس هناك قرارا علميا قاطعا يشير إلى ضرورة إجراء تحليل PSA أو عدم إجرائه. لذا فالتضحية الت يجب أن تأتى من الطبيب المعالج يجب أن تعتمد على نقاش واضح تماما يتناول الرد على أسئلة يجيب عنها الرجل. إذا كان تحليل PSA ضرورة كلن نتائجه ليست دائما فى صف المريض فهل سأقبل النتيجة أم أن هذا سيسبب لى متاعب لا قبل لى بها؟ يجب أن يعرف المريض أن التحليل قد يؤدى لخطوات أخرى لاحقة لكنها فى النهاية قد تبدو كما لو أنها أجريت دون داع وعلى المريض أن يقرر بنفسه بمعاونة طبيبه: هل يجرى التحليل أم لا؟