دراسة: 75% من الكلاب الأليفة تعاني من القلق والخوف

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن جامعة هلسنكي الفنلندية، أن 75% من الكلاب الأليفة تعاني من مشاكل سلوكية مرتبطة بالقلق.

وشملت الدراسة أكثر من 13 ألف كلب أليف في فنلندا من سلالات مختلفة لفحص تصرفاتهم السلوكية اليومية، لتكشف النتائج عن أن عددًا ضخمًا من الكلاب يعاني من القلق الناتج عن عدة أسباب منها الحساسية للضوضاء والخوف الاجتماعي والسلوك العدواني.

ومن ضمن النقاط التي تضمنتها النتائج، إنه تم اكتشاف أن 10.6% من كلاب الشنوزر تتبع سلوك عدواني عند رؤية الغرباء لخوفهم الشديد منهم، فيما يمارس 0.4% فقط من كلاب المستردون لابرادور السلوك العدواني مع الإنسان.

وأوضح البروفيسور هانيس لوهي، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة هلسنكي لصحيفة "الجارديان"، أن النتائج أظهرت أن كلاب لاغوتو رومانيولوس تعاني من الخوف والقلق عند سماع الرعد، أما الكلاب الأسبانية فتخاف من الغرباء، فيما تخاف كلاب الكولي من الأسطح المرتفعة، أما السلالات المتخلطة فلديها فرط في النشاط وعدم الاهتمام بالبشر.

وقال إنه بشكل عام تخاف أغلب الكلاب من الضوضاء وهذا يشعرهم بالقلق، مشيرًا إلى أن مشاكل السلوك والقلق لديها تأثير قوي على جودة حياة الكلاب؛ حيث أنها قد تؤدي إلى تخلي الأسر عنها وفي الحالات الشديدة يتم اتباع وسيلة القتل الرحيم إذا لم تنجح الأسرة في طمئنة الكلب أو الأطباء في علاجه- وفقًا لموقع " country living".

وأشار إلى أن الكلاب الذكور أكثر عدوانية من الإناث التي تشعر أغلب الوقت بالخوف والقلق.

وأوضح أن نتائج معاناة الكلاب من القلق أو الخوف تظهر في عدة علامات مثل النباح المفرط أو تدمير أغراض داخل المنزل أو العداونية في التعامل أو الاختباء عند رؤية الغرباء واللهث السريع والحفر والارتجاف دون سبب واللعق المفرط، مؤكدًا أن هذه العلامات تستدعي محاولة التقرب من الكلب أكثر لطمئنته أو التوجه لطبيب بيطري لمساعدته على التخلص من مشاكل الصحة العقلية.