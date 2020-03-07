مجلة الفيلم تحتفل بمرور 5 سنوات وتصدر عددها العشرين

حسن شعراوي: تثقيف الجمهور سينمائيا حجز الزاوية لنهضة السينما والثقافة

تحتفل مجلة الفيلم التي تصدر عن نادي سينما الجزويت التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية، بمرور 5 سنوات على تأسيس وإطلاق العدد الأول منها، والتي جاءت فكرتها عندما تولى الناقد حسن شعراوي رئاسة نادي سينما الجزويت عام 2009 حيث تقدم وقتها إلى المدير التنفيذي السابق لجمعية النهضة العلمية ـ جزويت القاهرة "يوسف رامز" بفكرة إصدار مجلة سينمائية غير دورية باسم مجلة "الفيلم" تعني بثقافة السينما وفن الصورة على أن يشرف عليها نادي السينما.

واستقر الأمر على أن يتولى حسن شعراوي رئاسة التحرير التنفيذية، والكاتب الروائي فتحي إمبابي رئاسة التحرير من العدد الأول وحتى السادس.

وقال حسن شعراوي إن العدد الأول من المجلة صدر في أغسطس 2014 وتتابعت إصداراتها طوال 5 سنوات مضت تفاعلت فيها مع القضايا السينمائية والنقدية حتى وصلت للعدد العشرين وهو عدد احتفالي تحتفل فيه المجلة بمرور 5 سنوات على إصدارها.

وحول أهمية تأسيس مجلة متخصصة في السينما وفن الصورة، قال الناقد حسن شعراوي إن أهمية إصدار مجلة الفيلم تأتي بعد أن خلت صحافة السينما في مصر من المطبوعات والمجلات، فضلا عن توجهها إلى تثقيف الجمهور العريض للسينما والارتقاء بذائقته الجمالية باعتباره حجر الزاوية الذي ترتكن إليه أية انطلاقة مجددة وهو ما تهدف إليه المجلة في إطار عام هو ثقافة سينمائية جادة.

يذكر أن المجلة التي يرأس تحريرها الكاتب سامح سامي، أصدرت 19 عددا، منها عدد خاص عن المخرج الكبير يوسف شاهين، وعدد خاص عن السينما التسجيلية وآخر عن السينما والأدب، فضلا عن صدور أعداد خاصة عن الفوتوغرافيا والسينما التشكيلية، وأعداد أخرى تناولت صناعة السينما والسينما الإيرانية والرومانية، ما جعل المجلة تنال عبر سنواتها الخمس الانتشار والإشادة من كتّاب وشخصيات عامة، حيث وصفتها الكاتبة عبلة الرويني بأنها "وثيقة جمالية في عالم السينما".