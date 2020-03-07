محافظ الدقهلية: حملات مكثفة للانضباط المرورى وإزالة الإشغالات بالشوارع

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عقد أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اجتماعا، للقيادات الأمنية بالمرور والحماية المدنية والمرافق، بحضور نائبه هيثم الشيخ وسعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع، خطة المحافظة والإجراءات التى يتم تنفيذها بهدف تحقيق الانضباط المرورى الكامل بالشوارع والميادين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأكد المحافظ أهمية تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المرورى بأنحاء المحافظة، مشيرًَا إلى أهمية المرور الدورى لمنع المواقف العشوائية للميكروباص والسرفيس وإحكام الرقابة على المواقف العمومية وتطبيق القانون بكل الحسم لردع المخالفين.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة فرض عقوبات رادعة للسائقين المخالفين بجميع الخطوط والسرفيس والتاكسى.

وأكد مختار ضرورة الجاهزية التامة لفرق الحماية المدنية لآية طوارئ والتعامل بكل الجدية حفاظا على حياة المواطنين، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة.

حضر الاجتماع العميد ممدوح الحصى مدير مرور الدقهلية، والعميد وائل الشربينى رئيس شرطة المرافق، والعميد أحمد عبد الفتاح مدير الحماية المدنية.